В столице презентовали вторую часть фильма о подвиге бойцов 93-й бригады. Документалисты собрали уникальные кадры о страшных боях, в которых участвовали украинские военные. Именно они и стали героями фильма. К сожалению, жизнь части из них забрала война.

Документалисты собрали более 100 интервью бойцов, общей продолжительностью около 2 тысяч часов. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Над созданием фильма "93. Бій за Україну" работали режиссер Лидия Гужва и военнослужащий Вадим Вейди. Во второй части трилогии бойцы рассказывают о событиях 2014 – 2015 годов, когда бригада держала поселки Пески, Опытное и Донецкий аэропорт.

Это бригада, которая была на фронте с 2014 по 2016 год, от Луганщины до Мариуполя. Это – одна из самых длинных ротаций, наибольшие потери. Поэтому хотелось на ее примере рассказать о становлении украинской армии,

– отметила режиссер.

Кадры из второй части фильма "93. Бій за Україну" / Скриншот из видео

О работе над фильмом и впечатлениях зрителей

Военнослужащий на псевдо "Тень" – один из героев ленты. Сначала он просто дал интервью и даже не думал, что его будут показывать на большом экране. "Эта работа важна. Хотя бы для того, чтобы люди понимали реальные обстоятельства", – подчеркнул он.

Среди зрителей – ветераны, волонтеры, действующие военные. Не сдерживали эмоций, а финал ленты встретили аплодисментами. Старший лейтенант запаса Юрий Щирин, который приобщился к созданию ленты, рассказал: все начиналось с энтузиазма, как и формирование украинской армии.

Сейчас же сравнивает ленту с подвигом военных. "Я считаю, что этот подвиг будет жить и будет помогать нам в победе", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Все кадры ленты являются уникальными, их документалисты взяли у бойцов. Части из них уже нет в живых, поэтому для авторов эта лента является особенной.



Во время показа авторы также представили тизер третьей части. В ней расскажут о боевом пути 20-го батальона, который стал частью бригады в 2015 году.