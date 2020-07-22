Несмотря на пандемию коронавируса Венецианский кинофестиваль решили не отменять. В программе знакового события оказалась и украинская лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Что известно о фильме и его участии в международном кинофестивале – узнавайте в материале.

"Плохие дороги" на Венецианском кинофестивале

Со 2 по 12 сентября 2020 года в Италии пройдет традиционный Венецианский кинофестиваль. Пока организаторы не разглашают всех деталей проведения события во время пандемии коронавируса. Однако, как сообщают представители Украинской киноакадемии в фейсбуке, программу фестиваля уже разместили в сети.

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Среди заявленных лент – украинский фильм от режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Новинку кино покажут в рамках конкурсной программы "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica).

Что известно о фильме

"Плохие дороги" – дебютная режиссерская работа Натальи Ворожбит. До этого она прославилась благодаря сценариям к телепроектам "Киборги " и "Поймать Кайдаша". Новый фильм режиссер сняла на основе своей пьесы, которую хорошо знают любители театра.

Лента "Плохие дороги" расскажет историю военных и гражданских на Донбассе. Их жизни проходят по обе стороны линии разграничения, а рассказ о них ведется сквозь призму психологических травм, полученных за время войны.

"Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, не поздно ли я взялась за режиссуру", – рассказала "Левому берегу" Наталья Ворожбит.

Наталья Ворожбит на съемках "Плохие дороги" / Фото The Babel

Фильм "Плохие дороги" выйдет на большой экран уже осенью 2020 года. Сейчас ленте прогнозируют бешеный успех, ведь первые анонсы заинтересовали отечественных киноманов.