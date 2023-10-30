Не агроволокном: як правильно вкрити виноград на зиму

У південних регіонах виноград часто не потребує укриття через теплі зими. Але там, де є морози – це потрібно зробити.

Не варто поспішати з укриттям винограду. Нехай кілька днів адаптується до природних холодів – за температури -5-8. І аж тоді можна проводити процедуру. Є кілька способів, як це краще зробити.

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Як укривати виноград на зиму: способи

Оптимально укрити виноград землею. Коли почнуться заморозки, треба прикрити лозу товстим шаром ґрунту. Через місяць варто постелити ще один такий самий шар. Землю перед процедурою краще зберігати в сухих мішках.

Після початку холодів, лози треба зафіксувати на дошки та прикрити соломою на 15-20 сантиметрів. Тоді за кілька тижнів постеліть солому знову та закріпіть її. Перевага цього способу у тому, що буде проникати повітря. Однак, будьте обережні, бо в соломі часто заводяться гризуни.

Садівники рідко практикують укриття винограду шифером. Утім, якщо маєте цей матеріал –можна спробувати. Викопайте біля кущів ямки вглиб на 15-20 сантиметрів, загорніть гілки винограду в мішок та пригніть додолу. Зверху укрийте шматками шиферу.

Можна укрити виноградні кущі гілками хвої. Особливо зручно, якщо такі дерева ростуть недалеко від вашого дому. Треба взяти гілля ялинки чи сосни та поставити на кущі. Можете не хвилюватися про виноград аж до весни.

Якщо у вашому регіоні – м'які зими, можна укрити виноград руберойдом. Лозу варто заздалегідь обмотати мішковиною. Тоді занурити в ямку та зверху застелити руберойд. На нього ще ставлять дошки, а якщо дуже холодно – присипають мульчею.

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