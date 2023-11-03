Найбільше треба захистити теплолюбні багаторічні квіти, екзотичні рослини, декоративні кущі та саджанці до 4 років. Лише треба знати, як правильно і чим їх укривати на зиму.

Зверніть увагу Встигніть це зробити: 5 рослин, які треба посадити до початку заморозків

Хвойні дерева

На першому місці – хвойні дерева, оскільки в зимову пору можуть бути обпалені сонцем. Перед цим стягують докупи, тоді одягають мішковину та зафіксовують до опори.



Туя / Фото Gradina-max

Це дуже важливо, зокрема, для туй. Тому що їх не буде висушувати потужний вітер. До того ж залишиться яскраво-зелений колір хвої та рослини добре переживуть заморозки.

Троянди

Усі види троянд теж потребують укриття, за винятком паркових. Наприклад, плетисту троянду слід зв'язати, покласти на хвойні гілки та укрити матеріалом, як-от, спанбондом. Він зроблений не з тканини, а з полімерних волокон. Зверху можна знову засипати хвойними гілками.



Плетисті троянди / Фото Pinterest

Кущові види квітів захищають каркасним укриттям – ставлять дуги та накривають їх щільним матеріалом. А от штамбові – покривають вище згаданим спанбондом або мішковиною.

Інші види квітів

На зиму треба укрити такі квіти, як клематиси. Насамперед їх знімають з опор і ставлять на дерев'яну дошку чи застеляють гілками хвої. Тоді рослину огортують спанбондом.

Гортензії – красиві квіти, які також потребують захисту від морозів. Рекомендується звести над квітами каркас, а зверху – зафіксувати матеріал, який пропускатиме повітря до рослин.

Іриси зазвичай укривають на зиму хвойними гілками, соломою, торфом чи спанбондом.

Перед тим, як укрити рододендрони, їх зв'язують, ставлять над ними каркас й покривають спанбондом.



Рододендрони / Фото "Зелена садиба"

А от квіти, які вирощують з цибулі, як-от, лілії, нарциси, тюльпани слід вкривати хвойними гілками.

Молоді та плодові дерева

Плодові дерева також треба укривати на зиму. Це необхідно для того, щоб не з'являлися тріщини на корі, які утворююся взимку з настанням морозів.

Особливої уваги потребують молоді рослини, які посадили нещодавно восени. Ймовірно, вони ще не встигли прижитися. Укриття вбереже такі саджанці від замерзання при низьких температурах та відсутності снігу.