Больше всего нужно защитить теплолюбивые многолетние цветы, экзотические растения, декоративные кусты и саженцы до 4 лет. Только нужно знать, как правильно и чем их укрывать на зиму.

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Хвойные деревья

На первом месте – хвойные деревья, поскольку в зимнее время могут быть обожженные солнцем. Перед этим сажанец стягивают, тогда одевают мешковину и фиксируют к опоре.



Туя / Фото Gradina-max

Это очень важно, в частности, для туй. Потому что их не будет сушить мощный ветер. К тому же останется ярко-зеленый цвет хвои и растения хорошо переживут заморозки.

Розы

Все виды роз тоже нуждаются в укрытии, за исключением парковых. Например, плетистую розу следует связать, положить на хвойные ветки и укрыть материалом, например, спанбондом. Он сделан не из ткани, а из полимерных волокон. Сверху можно снова засыпать хвойными ветвями.



Плетистые розы / Фото Pinterest

Кустовые виды цветов защищают каркасным укрытием – ставят дуги и накрывают плотным материалом. А вот штамбовые – покрывают выше упомянутым спанбондом или мешковиной.

Другие виды цветов

На зиму нужно укрыть такие цветы, как клематисы. В первую очередь их снимают с опор и ставят на деревянную доску или застилают ветвями хвои. Тогда растение окутывают спанбондом.

Гортензии – красивые цветы, которые также нуждаются в защите от морозов. Рекомендуется возвести над цветами каркас, а сверху – зафиксировать материал, пропускающий воздух к растениям.

Ирисы обычно покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.

Перед тем, как укрыть рододендроны, их связывают, ставят над ними каркас и покрывают спанбондом.



Рододендроны / Фото "Зеленая усадьба"

А вот цветы, которые выращивают из лука, таких как лилии, нарциссы, тюльпаны следует укрывать хвойными ветвями.

Молодые и плодовые деревья

Плодовые деревья также нужно укрывать на зиму. Это необходимо для того, чтобы не появлялись трещины на коре, которая образуется зимой с наступлением морозов.

Особого внимания нуждаются молодые растения, которые посадили недавно осенью. По всей вероятности, они еще не успели прижиться. Укрытие убережет такие саженцы от замерзания при низких температурах и отсутствии снега.