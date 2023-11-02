Обратите внимание, что провести посадку нужно успеть, пока земля не промерзла. Потому что этот посев на зиму не будет иметь никакого смысла, если саженцы не смогут укорениться. Есть несколько вариантов, что можно посадить в ноябре.

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Что нужно посадить на участке до морозов

До наступления зимы можно посадить холодостойкие овощи. Речь идет о репе, капусте, луке-порее, цикорие, петрушке и горохе. Также популярными насаждениями в этот период является озимый лук и чеснок.

В течение ноября огородники сеют салат и шпинат. Может быть еще поздняя фасоль, морковь и редис, впрочем, их надо укрывать агроволокном, пока не выпадет снег.



Шпинат / Фото Gradina-max

Пока нет морозов, можно посадить растения, которым не страшен холод. В частности, калину, рябину и боярышник. Чтобы они пустили корни, высота саженцев должна быть минимум 20 сантиметров. Растения сажают вглубь на 40 сантиметров и поливают. Ствол лучше замульчировать – опилками или хвоей.



Боярышник / Фото "Подольская роскошь"

Некоторые лекарственные растения также высаживают до зимы, чтобы они закалились холодом. Впрочем, важно, чтобы к ним попадало достаточно света. Можно посадить ромашку, валериану, зверобой, вербену, любисток, пион необычный. Они переживут зиму, а развиваться будут уже весной.



Стадо / Фото "Агромаркет"

Под зиму сажают однолетние цветы, адаптированные к холодам. Это могут быть хризантемы, космеи, дельфиниумы, васильки, флоксы, люпины.



Дельфиниум / Фото Gradina-max

В первых числах ноября, если на улице теплая погода, еще сажают такие цветы, как тюльпан и гиацинт. В конце месяца можете посадить подснежники, которые являются абсолютно приспособленными к холодам.



Подснежники / Фото "Сам себе агроном"

Кстати, что касается хризантем, то их осенью могут атаковать вредители. Но от этого можно избавиться.