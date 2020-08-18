Драматичний фільм українського режисера Валентина Васяновича, що отримав назву "Атлантида", потрапив у лонглист премії Європейської кіноакадемії, яку називають "Європейським Оскаром".

Про це повідомили творці фільму на офіційній сторінці стрічки у фейсбуці.

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У фільмі "Атлантида" йдеться про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій.

У дописі зазначили, що тепер стрічку дивитимуться кіноакадеміки, які й голосуватимуть за номінантів премії. Переможці "Європейського Оскара" будуть відомі 7 листопада. Їх назвуть під час Фестивалю європейського кіно в Севільї.

Що відомо про фільм "Атлантида"?

Зйомки фільму відбувалися з січня по березень 2018 року в Маріуполі. У драматичній стрічці розповідається про майбутню перемогу у війні з Росією. Головні ролі виконали ветерани російсько-української війни, серед яких логіст фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

"2025-й рік. Минулого року Україна перемогла у війні з Росією. Окуповані території повернені, але Донбас визнаний непридатним для проживання. Ті, хто залишився тут, долають наслідки екологічної й гуманітарної кризи. На тлі спустошення народжується нове кохання", – йдеться в описі до фільму.

"Атлантида" стала першим українським фільмом, який здобув призове місце на Венеційському кінофестивалі. В Україні прем'єра стрічки запланована на 5 листопада.

Фрагмент фільму "Атлантида": дивіться відео онлайн