Драматический фильм украинского режиссера Валентина Васяновича, получивший название "Атлантида", попал в лонглист премии Европейской киноакадемии, которую называют "Европейским Оскаром".

Об этом сообщили создатели фильма на официальной странице ленты в фейсбуке.

Читайте также Украинский фильм "Атлантида" победил на международном кинофестивале в Норвегии

В фильме "Атлантида" речь идет о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий.

В заметке отметили, что теперь ленту будут смотреть киноакадемики, которые и будут голосовать за номинантов премии. Победители "Европейского Оскара" будут известны 7 ноября. Их назовут во время Фестиваля европейского кино в Севилье.

Что известно о фильме "Атлантида"?

Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. В драматической ленте рассказывается о будущей победе в войне с Россией. Главные роли исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

"2025-й год. В прошлом году Украина победила в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. На фоне опустошения рождается новая любовь", – говорится в описании к фильму.

"Атлантида" стала первым украинским фильмом, который получил призовое место на Венецианском кинофестивале. В Украине премьера ленты запланирована на 5 ноября.

Фрагмент фильма "Атлантида": смотрите видео онлайн