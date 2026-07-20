24 Канал, з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні", зібрав приклади українських прізвищ, які походять саме від давніх професій.

Проскурник

Власниками цього прізвища колись були люди, що випікали проскури – церковний хліб. Робота вузькоспеціалізована, майже сакральна, і, схоже, не надто масова: сьогодні в Україні налічується лише 70 представників цього родового імені.

Гамерник

Так раніше називали людей, дотичних до металургійної промисловості: гамарнею називали кузню, де обробляли метал. Сьогодні таке прізвище носять понад 140 українців, переважно на Придніпров'ї – що логічно, з огляду на промислову спеціалізацію регіону.



Прізвища, що походять від забутих професій / Фото Pinterest

Гутник

Прізвище походить від професії людей, які працювали на скляному заводі. Носіїв цього родового імені в Україні значно більше – понад 3 тисячі. Виходить, скляна справа в свій час була значно масовішою за випікання проскур.

Рудник і Рудніцький

Прізвище Рудник походить від слова "рудокоп". Є й похідний варіант – Рудніцький, який указував уже не на саму професію, а на місцевість, де цей промисел розвивався. Тобто одне прізвище розповідає про рід занять, а інше – ще й про географію.

Купець

А ось це прізвище – єдине в списку, чия професія не втратила актуальності, хіба що назва змінилась. Купець вказує на пращурів, пов'язаних із торгівлею та комерцією. Носіїв цього родового імені нині 827, переважно на Закарпатті, Черкащині та Київщині.

А ще дізнайтесь прізвища, які приховують цікаву історію.