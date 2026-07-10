Однак величезна кількість українських імен насправді має зовсім інше походження. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Олена

Це ім'я має давньогрецьке коріння та означає "сонячне світло". В Україну воно увійшло разом із християнством, а його найвідомішою першою володаркою на наших землях стала княгиня Ольга. Вона отримала ім'я Олена під час хрещення в Константинополі. Власниці цього імені зазвичай мають гарну інтуїцію, розвинену фантазію та добре серце. Тому такі жінки гостро відчувають чужий біль і завжди готові прийти на допомогу.

Микола

Це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "переможець народів". В Україні це ім'я століттями залишається серед найшанованіших завдяки глибокій повазі до святого Миколая Чудотворця. Чоловіки з цим іменем зазвичай мають аналітичний склад розуму та вміють контролювати свої емоції навіть у критичних ситуаціях. Миколи рідко піддаються паніці, через що друзі та колеги часто бачать у них опору й авторитетних порадників.

Наталія

Це ім'я має латинське походження й трактується як "благословенна", "рідна" або "народжена на Різдво". Представницям цього імені притаманні дивовижна життєва енергія, оптимізм та вроджене почуття власної гідності. Наталії – зазвичай дуже працьовиті, кмітливі та цілеспрямовані жінки, вони легко вчаться всьому новому й часто досягають успіху в професії завдяки своїй наполегливості.

Походження українських імен / Фото Magnific

А чи знали ви, які ще імена помилково вважають українськими?