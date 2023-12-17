Вибір саме українських імен допомагає підтримувати національну культуру та передавати її наступним поколінням. Це однозначно посилює нашу націю. Добірку українських імен для дівчаток – зібрав 24 Канал.

Дуже гарно 7 найкрасивіших українських імен, якими можна назвати доньку у 2024 році

Українські імена для дівчаток: перелік

Зореслава – питомо українське жіноче ім'я, яке виникло від чоловічого – Зореслав. До нього входить 2 слова: "зоря" та "слава". Ім'я трактують як "озорена славою" або "яка славить зорю".

Кекилія – красиве ймення, яке утворилося з грецької мови. Це ім'я пояснюють як "покровителька музики". До речі, воно також нагадує нам про популярну українську співачку – Віру Кекелію.

Дзвенислава або Дзвінка дуже гарно звучить. До нього входить 2 частини: дзвін (дзвеніти) та слава. У Київській Русі казали, що за цим ім'ям стоїть потужний ангел-охоронець, який захищатиме людину від негараздів.

Мотрона зараз почуєш нечасто, хоча колись так часто називали дівчаток. Попри те, що ім'я має грецьке походження, воно було популярним в Україні в давнину. Має значення – "жінка", "молодиця".

Одарка має давню історію в українській культурі. Воно виникло від слов'янського слова "одарити", що має значення "подарувати". Одарка символізує щедрість, добро та природні таланти людини. Такою формою імені часто називають Дарію або Дарину.

Чаруня – виникло від наших предків-слов'ян, а саме – від слова "чарівний". Має значення "та, хто має чари". Таке жіноче ймення не має давньої історії, але його використовують поціновувачі незвичного та цікавого.

Оріана – означає "орійка" або "оріянська жінка". Іноді так називали країну орачів в українській міфології. У певних контекстах використовується як давня назва України. А от у римській культурі Оріана була богинею ранкової зорі.

Нещодавно ми робили красиву добірку українських імен для хлопчиків, в якій знайдете щось цікаве для себе.