Виставка CHRNBL 35 відбудеться в рамках однойменного міжнародного онлайн форуму, в якому візьмуть участь ліквідатори, науковці та експерти з України, США, Канади, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції, Греції, Словенії та Чехії.

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Форум CHRNBL 35, присвячений впливу Чорнобиля на людство, триватиме протягом 5 днів жовтня, а виставку показуватимуть увесь місяць одразу в 11 країнах.

Для цього застосують інноваційну технологію, яку вперше протестували в квітні цього року на 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС – тоді виставка відбулася одночасно в 50 містах Україні. 35 роздрукованих постерів оживали у додатку Chornobyl App за допомогою технології доданої реальності та дозволяли відвідати Чорнобиль віртуально і навіть сфотографуватись з Колесом Огляду.

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На виставці CHRNBL 35 презентують нові мистецькі експонати, а додаток надасть можливість оглянути відомі об'єкти Зони відчуження, побачити експонати Національного музею Чорнобиль, інтерактивні карти та розсекречені документи КДБ.

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Масштабний форум та виставка CHRNBL 35 стануть важливою міжнародною платформою, яка дозволить сприймати Чорнобиль не місцем болі й жалю, а прикладом національного героїзму та світового єднання перед обличчям непереборної сили, – каже кураторка форуму Світлана Коршунова, засновниця проєкту Artefact, який впродовж 4 років реалізує соціальні та культурні заходи, щоб привернути увагу до Чорнобиля.



Постер форуму і виставки CHRNBL 35