Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Україна підписала безвіз з урядами Сент-Вінсент та Гренадін. Тепер українці зможуть вільно відвідувати ще більше місць.

Про відповідне рішення Кабміну Гончаренко заявив на особистому телеграм-каналі. Після закінчення карантину українські громадяни зможуть відправитися у цей мальовничий куточок планети.

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Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сент-Вінсент і Гренадін про взаємне скасування візових вимог. Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича підписати зазначену Угоду,

– йдеться в розпорядження Кабміну.

Що відомо про Сент-Вінсент та Гренадін?

Сент-Вінсент та Гренадін – це незалежна держава у групі Навітряних островів Малих Антильських островів. До складу цієї території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і приблизко 32 дрібних острови, які входять до групи Північні Гренадини та рифів Тобаго. Назва країни походить від імені Святого Вінсента та іспанської провінції Гранада. Ця країна є членом ООН, ОАД, Карибської співдружності, Британської Співдружності націй, а також Організації Східнокарибських держав.



Острів Мюстік на Гренадинах / Фото Вікіпедія