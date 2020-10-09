Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина подписала безвиз с правительствами Сент-Винсент и Гренадин. Теперь украинцы смогут свободно посещать еще больше мест.

О соответствующем решении Кабмина Гончаренко заявил на личном телеграм-канале. После окончания карантина украинские граждане смогут отправиться в этот живописный уголок планеты.

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Одобрить проект соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича подписать указанное Соглашение,

– говорится в распоряжение Кабмина.

Что известно о Сент-Винсенте и Гренадине?

Сент-Винсент и Гренадин – независимое государство в группе Наветренных островов Малых Антильских островов. В состав этой территории входят относительно большой остров Сент-Винсент и порядка 32 мелких острова, которые входят в группы Северные Гренадины и рифов Тобаго. Название страны происходит от имени Святого Винсента и испанской провинции Гранада. Эта страна является членом ООН, ОАГ, Карибского содружества, Британского Содружества наций, а также Организации Восточнокарибских государств.