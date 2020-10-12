Зірка британо-ірландського бойз-бенду The Wanted – Тома Паркера – діагностували пухлину мозку. Вона вже не піддається операції, але виконавець не збирається здаватись.

Про захворювання 32-річний чоловік розповів у своєму профілі в інстаграмі. Він зізнався, що його пухлина є неоперабельною, проте він проходить курс лікування і хоче боротись із хворобою.

До слова Піклуюсь про себе і приймаю кожен день, – Шеннен Догерті розповіла про боротьбу з раком

"Привіт, друзі. Ви знаєте, що ми обидвоє (Том Паркер і його дружина, – LifeStyle 24) декілька тижнів мовчали в соціальних мережах і пора розповісти вам чому. Не так легко це сказати, але мені поставили діагноз "пухлина головного мозку" і я вже проходжу лікування. Після довгих роздумів ми вирішили, що замість того, щоб ховатись і намагатись все зберегти в таємниці, ми проведемо одне інтерв'ю, де зможемо розповісти всі деталі і розказати факти по-своєму", – написав Том Паркер.

Він додав, що разом із сім'єю він "абсолютно спустошений", але вони будемо боротись з цим до кінця: "Ми не хочемо вашого смутку, ми просто хочемо любові та позитиву і разом будемо підвищувати усвідомленість про цю страшну хворобу і шукати всі доступні варіанти лікування. Це буде важка битва, але із всезагальною любов'ю і підтримкою ми переможемо її!"

Згодом подружжя таки дало спільне інтерв'ю журналу OK !, де розповіли деталі хвороби. З'ясувалось, що у виконавця – гліобластома четвертого ступеня, найбільш агресивна пухлина головного мозку. Зазвичай тривалість життя пацієнтів після встановлення діагнозу становить від трьох до 18 місяців.

Я все ще в повному шоці... Я знав – щось не в порядку, але ніяк не очікував такого... Ніколи не чекаєш, що таке може трапитися з тобою,

– зізнався музикант.

Варто додати, що 6 місяців тому Том Паркер і дружина Келсі олосили про те, що чекають на другу дитину. Вона повинна народитись у листопаді цього року. У них також є 1-річна донька Ауреліо Роуз.