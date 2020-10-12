Звезда британо-ирландского бойз-бэнда The Wanted – Тома Паркера – диагностировали опухоль мозга. Она уже не поддается операции, но исполнитель не собирается сдаваться.

О заболевании 32-летний мужчина рассказал в своем профиле в инстаграме. Он признался, что его опухоль является неоперабельной, однако он проходит курс лечения и хочет бороться с болезнью.

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"Привет, друзья. Вы знаете, что мы оба (Том Паркер и его жена, – LifeStyle 24) несколько недель молчали в социальных сетях и пора рассказать вам почему. Не так легко это сказать, но мне поставили диагноз "опухоль головного мозга" и я уже прохожу лечение. После долгих раздумий мы решили, что вместо того, чтобы прятаться и пытаться все сохранить в тайне, мы проведем одно интервью, где сможем рассказать все детали и рассказать факты по-своему", – написал Том Паркер.

Он добавил, что вместе с семьей он "абсолютно опустошен", но они будут бороться с этим до конца: "Мы не хотим вашей грусти, мы просто хотим любви и позитива и вместе будем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать больше вариантов лечения. Это будет тяжелая битва, но с всеобщей любовью и поддержкой мы победим ее!"

Впоследствии супруги таки дали совместное интервью журналу OK!, где рассказали детали болезни. Выяснилось, что у исполнителя – глиобластома четвертой степени, наиболее агрессивная опухоль головного мозга. Обычно продолжительность жизни пациентов после установления диагноза составляет от трех до 18 месяцев.

Я все еще в полном шоке... Я знал – что-то не в порядке, но никак не ожидал такого... Никогда не ждешь, что такое может случиться с тобой,

– признался музыкант.

Стоит добавить, что 6 месяцев назад Том Паркер и жена Келси объявили о том, что ждут второго ребенка. Он должен родиться в ноябре этого года. У них также есть 1-летняя дочь Аурелио Роуз.