Чи можна садити туї біля хати: цю відповідь має знати кожен

10 листопада 2023, 09:53
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Джерело:

UkrMedia

Туя – це дерево, з яким пов'язана чи ненайбільша кількість прикмет. Його вважають символом твердості, стійкості, довголіття, безсмертя та світлої пам'яті.

В європейських країнах туї часто висаджують біля могил. У слов'ян ставлення до дерева радше негативне. 

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У народі туї називають цвинтарною рослиною. Дерево вважають символом скорботи й печалі. Згідно з повір'ями, туя приносить в будинок погану енергетику. Його мешканці можуть відчувати нездужання, втому та головний біль.

Прикмети та забобони 

  • Якщо посадити дерево занадто близько до будинку, то воно притягуватиме хвороби й нещастя.
  • Самотнім дівчатам не варто садити тую. Дерево відлякуватиме всіх наречених.
  • Якщо туя виросте великою, то господар будинку помре найближчим часом.

Чому не можна садити тую біля хати 

Кажуть, що туя приносить господарям будинку нещастя та приваблює злих духів. Це пов'язано з тим, що дерево часто висаджували на кладовищах. 

Крім того, існує думка, що туя може притягувати до будинку підозрілих людей. Саме походження "цвинтарної рослини" стало причиною появи повір'я. Це північноамериканське дерево потрапило в Європу лише 400 років тому. Тоді посадити його могли лише заможні люди. Таким чином, туя стала справжньою приманкою для злодіїв. 

Цвинтарна рослина / Фото Canva

Позитивні властивості туї 

  • Хвоя має сильно антимікробну дію. Тому якщо посадити тую на ділянці, можна позбутися сезонних застуд.
  • Хвоя може накопичувати в собі заряд статичної електрики, тому дерево є  "природним порохотягом". Воно притягує пил і зменшує його кількість у повітрі. 
  • Густі крона туї, висаджені у вигляді живоплоту, знижують рівень міського шуму і вихлопних газів автотранспорту.
  • Також коренева система дерева добре зміцнює ґрунт.
Автор: Марія Примич