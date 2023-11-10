В європейських країнах туї часто висаджують біля могил. У слов'ян ставлення до дерева радше негативне.

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У народі туї називають цвинтарною рослиною. Дерево вважають символом скорботи й печалі. Згідно з повір'ями, туя приносить в будинок погану енергетику. Його мешканці можуть відчувати нездужання, втому та головний біль.

Прикмети та забобони

Якщо посадити дерево занадто близько до будинку, то воно притягуватиме хвороби й нещастя.

Самотнім дівчатам не варто садити тую. Дерево відлякуватиме всіх наречених.

Якщо туя виросте великою, то господар будинку помре найближчим часом.

Чому не можна садити тую біля хати

Кажуть, що туя приносить господарям будинку нещастя та приваблює злих духів. Це пов'язано з тим, що дерево часто висаджували на кладовищах.

Крім того, існує думка, що туя може притягувати до будинку підозрілих людей. Саме походження "цвинтарної рослини" стало причиною появи повір'я. Це північноамериканське дерево потрапило в Європу лише 400 років тому. Тоді посадити його могли лише заможні люди. Таким чином, туя стала справжньою приманкою для злодіїв.

Цвинтарна рослина / Фото Canva

Позитивні властивості туї