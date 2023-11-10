В европейских странах туи часто высаживают у могил. У славян отношение к дереву скорее негативное.

Будете поражены Можно ли сажать орех возле дома: ответ вас удивит

В народе туи называют кладбищенскими растениями. Дерево считают символом скорби и печали. Согласно поверьям, туя приносит в дом плохую энергетику. Его жители могут испытывать недомогание, усталость и головные боли.

Приметы и предрассудки

Если посадить дерево слишком близко к дому, оно будет притягивать болезни и несчастья.

Одиноким девушкам не стоит сажать туи. Дерево будет отпугивать всех женихов.

Если туя вырастет большой, то хозяин дома умрет в ближайшее время.

Почему нельзя сажать ту возле дома

Говорят, что туя приносит хозяевам дома несчастье и привлекает злых духов. Это связано с тем, что дерево часто высаживали на кладбищах.

Кроме того, бытует мнение, что туя может привлекать к дому подозрительных людей. Само происхождение "кладбищенского растения" стало причиной появления поверья. Это североамериканское дерево попало в Европу всего 400 лет назад. Тогда посадить его могли только состоятельные люди. Таким образом, туя стала настоящей приманкой для воров.

Кладбищенское растение / Фото Canva

Положительные свойства туи