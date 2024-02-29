Про чоловіків, сексуальність та оргазм: 20 найкращих цитат з культового серіалу "Секс і місто"

10:58

"Секс і місто" – один із найкультовіших серіалів початку 2000-років. Історія про життя чотирьох подруг, Керрі Бредшоу, Саманту Джонс, Шарлотту Йорк та Міранду Гоббс, полюбилася мільйонам глядачів зі всього світу.