Про чоловіків, сексуальність та оргазм: 20 найкращих цитат з культового серіалу "Секс і місто"
29 лютого 2024, 10:58Читать новость на русском
"Секс і місто" – один із найкультовіших серіалів початку 2000-років. Історія про життя чотирьох подруг, Керрі Бредшоу, Саманту Джонс, Шарлотту Йорк та Міранду Гоббс, полюбилася мільйонам глядачів зі всього світу.
Стрічка чудово передає атмосферу Нью-Йорка тих років. Будні головних героїнь серіалу дуже насичені. Під час своїх дружніх посиденьок, пригод з чоловіками та складних періодів у житті, жінки сказали чимало цікавих фраз, які залишаються актуальними крізь роки, пише LifeStyle 24.
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Керрі Бредшоу про життя, стосунки та чоловіків
- "Я виросла з чоловіків свого минулого, але ще не доросла до чоловіків свого майбутнього".
- "Зрештою комп`ютери ламаються, люди помирають, стосунки руйнуються. І найкраще, що ми можемо зробити, – це глибоко зітхнути й перезавантажитися".
- "Може, минуле – це якір, який тягне нас назад? Може, варто випустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким ти будеш?"
- "Ми звикли думати, що справжнє кохання треба заслужити, треба подолати всі перешкоди у другому акті, перед тим як жити довго та щасливо у третьому. А якщо перешкод немає, чи це означає те, що чогось не вистачає? Невже потрібна драма, щоб стосунки спрацювали?"
- "Можливо, саме наші помилки визначають долю? З чого б складалося наше життя без них? Якби ми ніколи не збивалися зі шляху, хіба ми любили б? Хіба у нас були б діти чи ми були б тими, ким є? Зрештою, змінюються пори року, змінюються міста, люди приходять у твоє життя, люди йдуть. Але приємно усвідомлювати, що ті, кого ти любиш, завжди у твоєму серці. І якщо тобі пощастить, ти їх колись зустрінеш".
Цитати Саманти Джонс, які варто запам'ятати
- "Якби мене хвилювало те, що про мене говорять всі стерви в Нью-Йорку, я б ніколи не виходила з будинку".
- "Поки ти незаміжня, весь світ як шведський стіл!"
- "Послухайте мене, ідеальна людина – це лише ілюзія. Почніть жити своїм життям".
- "Жоден чоловік не вартий того, щоб перестати через нього насолоджуватися життям".
- "Я люблю тебе. Але себе я люблю більше".
Міранда Гоббс про себе та чоловіків
- "Чоловіки як таксі. Коли вони вільні, вони запалюють зелений вогник. Одного прекрасного дня чоловік вирішує, що час завести сім`ю, дітей і таке інше, і запалює вогник. І першій же жінці, яку він зустрічає, він відразу робить пропозицію. Це не доля, це нещасний випадок".
- "Я хочу насолоджуватися своїм успіхом, а не просити вибачення за нього".
- "Я знайду в собі богиню, навіть якщо здохну!"
- "Сексуальність – це якість, яку чоловіки бачать у мені після того, як я підкорюю їх своєю індивідуальністю".
- "Дивно. Ми можемо почуватися у повному порядку, і раптом все йде коту під хвіст, варто тільки хлопцеві не виправдати наші надії".
Життєва мудрість від Шарлотти Йорк
- "Щоб забути людину, потрібно, щоб пройшла половина терміну, який ви з нею зустрічалися".
- "Оргазм – це важлива частина стосунків, але не єдина. Оргазм не може надіслати тобі листівку в день народження і не потримає тебе за руку в кіно".
- "Чоловік ніколи не скаже "я був не правий", він просто надішле квіти".
- "Жінки сидять і розмірковують, чому все пішло не так знову і знову, а чоловіки просто говорять "чудово" і заводять нових подружок".
- "Чи знаєш ти, як тобі пощастило, що маєш мене?"