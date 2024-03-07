15 правдивих цитат про щастя, яке всі так намагаються знайти
Щастя – це стан, який деякі люди переживають дуже рідко, на жаль. Однак його потрібно знаходити в простих речах. Ось, наприклад: випийте кави, зустріньтеся з друзями, відправтеся у подорож або придбайте книгу, яку давно хотіли.
Немає рецепта, який допоможе стати щасливим. Однак є люди, події, емоції та речі, які можуть зробити нас такими. Потрібно лише уважніше придивитися до всього, що відбувається у житті, зазначає LifeStyle 24.
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Неймовірні цитати про щастя, які змушують задуматися
- "Часом, за щастя треба боротися навіть з самим собою". "Гордість і упередження"
- "Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже, в кінцевому підсумку, має значення тільки те, щаслива ти людина чи ні". Ошо
- "У мене немає рецепта щастя, але гадаю, що щастям рухає бажання. Щастя не прийде через обов`язок чи примус". Ванесса Параді
- "І все-таки найбільш приголомшливі, найважливіші, найскладніші стосунки – це стосунки з самим собою. І якщо ти зустрінеш того, хто полюбить тебе такою, якою ти любиш себе, то це велике щастя". "Секс і місто"
Сумна це справа – бути людиною. Нам стільки всього дано, а потім ми змушені спостерігати, як усе це забирають. Тобі дають любов, а потім доводиться дивитися, як рідна людина помирає. Тобі дають квітку, а потім ти бачиш, як вона помирає. Нам дають надію, коли ми молоді, а потім ми стаємо старшими й неминуче настає розуміння: "Невже?". Я люблю моду, я люблю квіти. Я гадаю, що жити потрібно заради гарних моментів. Ніщо не зробить мене сумнішим або щасливішим за прекрасний букет півоній. Обожнюю півонії. Вони такі красиві, яскраві. Але я дивлюся на них і думаю про те, що через два дні вони засохнуть. Так сумно! Але мені ніколи не вдавалося бачити просто щастя або просто печаль. Я намагаюся побачити все цілком, як процес, і сумно мені від цього не стає, – Том Форд
- "Бути щасливим не означає, що у вас все досконало, це означає, що ви навчилися дивитися крізь недосконалості". Пріянка Чопра
- "Хочете змінити своє життя!? То дійте, замість того, щоб шукати виправдання, замикатися і прикидатися щасливим". "Доктор Хаус"
- "Щастя ніколи довго не триває. Щастя все – день, година, одна хвилина". Іван Франко
- "Справжнє щастя коштує недорого: якщо за нього доводиться платити високу ціну, значить, це фальшивка". Коко Шанель
- "Щастя – це те, чого, можливо, ми так і не знайдемо, хоча завжди будемо шукати, попри все". "У гонитві за щастям"
- "Щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – це коли тебе люблять, справжнє щастя – це коли любиш ти". Конфуцій
- "Якщо ти справді щасливий, без різниці, що люди думають". Невідомий автор
Щастя – це стан душі. Ти можеш бути щасливим, а можеш бути нещасним – все залежить від твого погляду на речі. Тому я гадаю, що щастя – це достаток, але йдеться не про багатство. Ми всі різні, і деякі з нас не можуть бути щасливими за рутинною роботою. У мене був брат, він працював листоношею, і я йому страшенно заздрив. Йому перепадали всі веселощі. У нього був трейлер, він часто ходив на риболовлю, без турбот про платіжні відомості, сюжети й прибуток. Він був щасливий, – Волт Дісней
- "Мистецтво бути щасливим полягає у здатності знаходити щастя в простих речах". Невідомий автор
- "Коли мені було 5 років, моя мама завжди казала мені, що щастя – це ключ до життя. Коли я пішов до школи, мене запитали, ким хочу бути, коли виросту. Я написав "щасливим". Вони сказали мені, що я не розумію завдання, а я сказав їм, що вони не розуміють життя". Джон Леннон