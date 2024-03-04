До 75-річчя Володимира Івасюка: 10 цитат з пісень легендарного українського композитора
Сьогодні, 4 березня, відзначається 75 років з дня народження легендарного українського композитора Володимира Івасюка. Він залишив українцям у спадок понад 100 неймовірних пісень, хоч і помер молодим – у 30 років.
Музикант відмовлявся писати свої твори російською мовою, а популярність здобув не лише у Радянському Союзі, але у різних країнах світу. У цей день LifeStyle 24 згадує талановитого Володимира Івасюка та публікує цитати з його найкращих пісень, які лунають зі сцени й досі.
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Цитати з пісень Володимира Івасюка
"Червона рута"
"Бачу я тебе в снах,
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
І не треба нести
Мені квітку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії"
"Я піду в далекі гори"
"Мила моя, люба моя, світе ясен цвіт
Я несу в очах для тебе весь блакитний світ
Я несу любов-зажуру, мрію молоду
І сади цвітуть для мене, як до тебе йду"
"Пісня буде поміж нас"
"Пролягла дорога від твоїх воріт
До моїх воріт, як струна.
То чому ж згубився твій самотній слід –
Знаєш ти одна, ти одна"
"Водограй"
"Струни дає тобі кожна весна
Дзвінкість дарує їм осінь ясна
А ми заграєм на струнах води
Хай розіллють вони радісний сміх"
Балада про мальви"
"О, мамо рідна, ти мене не жди,
Мені в наш дім ніколи не прийти.
З мойого серця мальва проросла,
І кров’ю зацвіла.
Не плач же, мамо, ти ж бо не одна –
Богато мальв насіяла війна.
Вони шепочуть для тебе восени:
"Засни, засни, засни, засни...""
"Повір очам"
"Птахи відлітають і їх не спинить, –
Чи можеш ти біль їх збагнути?
Хоч твій погляд – як мить,
Але спогад щемить
В моїм серці, як пісня забута"
"Запроси мене у сни"
"Сніг на скронях – не печаль
Та не раз проймає жаль
Що я в плині днів не зміг
Розтопить в душі твій сніг"
"Пісня про тебе"
"Вірю тобі я завжди і нині,
Вірю тобі, як сонцю і днині,
Вірю тобі – бо без віри не жить,
Вірю тобі, лиш тобі, кожну мить"
"Я – твоє крило"
"Я – твоє крило, ти – моє крило, –
Щастя більшого не треба.
Полетімо в ніч, в неповторну ніч,
І крильми торкнемось неба, неба"
"Тільки раз цвіте любов"
"Стрімка ріка загубиться в морях,
Журбу розвіють радощі весни.
Минеться все, але любов моя
Не зронить цвіту навіть восени.
Не зронить..."