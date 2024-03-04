Музыкант отказывался писать свои произведения на русском языке, а популярность получил не только в Советском Союзе, но в разных странах мира. В этот день LifeStyle 24 вспоминает талантливого Владимира Ивасюка и публикует цитаты из его лучших песен, которые звучат со сцены до сих пор.
Красиво "Целую с первой строки": 7 трогательных цитат о любви из писем Василия Симоненко к жене
Цитаты из песен Владимира Ивасюка
"Червона рута"
"Бачу я тебе в снах,
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
І не треба нести
Мені квітку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії"
"Я піду в далекі гори"
"Мила моя, люба моя, світе ясен цвітЯ несу в очах для тебе весь блакитний світ Я несу любов-зажуру, мрію молоду І сади цвітуть для мене, як до тебе йду"
"Пісня буде поміж нас"
"Пролягла дорога від твоїх воріт
До моїх воріт, як струна.
То чому ж згубився твій самотній слід –
Знаєш ти одна, ти одна"
"Водограй"
"Струни дає тобі кожна веснаДзвінкість дарує їм осінь ясна А ми заграєм на струнах води Хай розіллють вони радісний сміх"
Балада про мальви"
"О, мамо рідна, ти мене не жди,Мені в наш дім ніколи не прийти. З мойого серця мальва проросла, І кров’ю зацвіла. Не плач же, мамо, ти ж бо не одна – Богато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни...""
День рождения Владимира Ивасюка / Фото из открытых источников
"Повір очам"
"Птахи відлітають і їх не спинить, –
Чи можеш ти біль їх збагнути?
Хоч твій погляд – як мить,
Але спогад щемить
В моїм серці, як пісня забута"
"Запроси мене у сни"
"Сніг на скронях – не печальТа не раз проймає жаль Що я в плині днів не зміг Розтопить в душі твій сніг"
"Пісня про тебе"
"Вірю тобі я завжди і нині,
Вірю тобі, як сонцю і днині,
Вірю тобі – бо без віри не жить,
Вірю тобі, лиш тобі, кожну мить"
"Я – твоє крило"
"Я – твоє крило, ти – моє крило, –
Щастя більшого не треба.
Полетімо в ніч, в неповторну ніч,
І крильми торкнемось неба, неба"
"Тільки раз цвіте любов"
"Стрімка ріка загубиться в морях,
Журбу розвіють радощі весни.
Минеться все, але любов моя
Не зронить цвіту навіть восени.
Не зронить..."