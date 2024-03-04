Музыкант отказывался писать свои произведения на русском языке, а популярность получил не только в Советском Союзе, но в разных странах мира. В этот день LifeStyle 24 вспоминает талантливого Владимира Ивасюка и публикует цитаты из его лучших песен, которые звучат со сцены до сих пор.

Красиво "Целую с первой строки": 7 трогательных цитат о любви из писем Василия Симоненко к жене

Цитаты из песен Владимира Ивасюка

"Червона рута"

"Бачу я тебе в снах,

У дібровах зелених,

По забутих стежках

Ти приходиш до мене.

І не треба нести

Мені квітку надії,

Бо давно уже ти

Увійшла в мої мрії"

"Я піду в далекі гори"

"Мила моя, люба моя, світе ясен цвіт

Я несу в очах для тебе весь блакитний світ

Я несу любов-зажуру, мрію молоду

І сади цвітуть для мене, як до тебе йду"

"Пісня буде поміж нас"

"Пролягла дорога від твоїх воріт

До моїх воріт, як струна.

То чому ж згубився твій самотній слід –

Знаєш ти одна, ти одна"

"Водограй"

"Струни дає тобі кожна весна

Дзвінкість дарує їм осінь ясна

А ми заграєм на струнах води

Хай розіллють вони радісний сміх"

Балада про мальви"

"О, мамо рідна, ти мене не жди,

Мені в наш дім ніколи не прийти.

З мойого серця мальва проросла,

І кров’ю зацвіла.

Не плач же, мамо, ти ж бо не одна –

Богато мальв насіяла війна.

Вони шепочуть для тебе восени:

"Засни, засни, засни, засни...""

День рождения Владимира Ивасюка / Фото из открытых источников

"Повір очам"

"Птахи відлітають і їх не спинить, –

Чи можеш ти біль їх збагнути?

Хоч твій погляд – як мить,

Але спогад щемить

В моїм серці, як пісня забута"

"Запроси мене у сни"

"Сніг на скронях – не печаль

Та не раз проймає жаль

Що я в плині днів не зміг

Розтопить в душі твій сніг"

"Пісня про тебе"

"Вірю тобі я завжди і нині,

Вірю тобі, як сонцю і днині,

Вірю тобі – бо без віри не жить,

Вірю тобі, лиш тобі, кожну мить"

"Я – твоє крило"

"Я – твоє крило, ти – моє крило, –

Щастя більшого не треба.

Полетімо в ніч, в неповторну ніч,

І крильми торкнемось неба, неба"

"Тільки раз цвіте любов"

"Стрімка ріка загубиться в морях,

Журбу розвіють радощі весни.

Минеться все, але любов моя

Не зронить цвіту навіть восени.

Не зронить..."