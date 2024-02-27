Мудрість крізь роки: найкращі цитати Мерилін Монро про чоловіків, жінок і кар'єру

Голлівудська діва Мерилін Монро ще за життя підкорила серця мільйонів людей. Зараз же її слова розбирають на цитати, а біляві локони та червона помада не залишають байдужими багатьох жінок.

Фільми, у яких знялася знаменитість, зробили її найпопулярнішою акторкою та секс-символом 50-х років. А особисте життя Монро завжди цікавило журналістів та прихильників.

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Окрім краси та таланту, білявка також володіла неймовірною мудрістю. Адже її фрази навіть зараз залишаються актуальними та правдивими. Далі LifeStyle 24 публікує найкращі цитати Мерилін Монро.

Цитати Мерилін Монро про кар'єру

"Кохання та робота – єдині вартісні речі в житті. Робота – це своєрідна форма любові".

"Кар’єра – чудова річ, але вона нікого не зможе зігріти в холодну ніч".

"Слава для мене – це щось миттєве; щастя не триває довго. Слава не може жити щодня, вона справді надихає, але тільки тимчасово. Популярність – як ікра: вона, звісно, дуже смачна, але якщо ви їсте її щодня, вона вам швидко набридне".

"Якщо я буду шанована тільки тим, що померла молодою, це не коштувало праці".

Цитати Мерилін Монро про чоловіків

"Я згодна жити у світі, яким правлять чоловіки, до тих пір, поки можу бути в цьому світі жінкою".

"Чоловік – це людина, яка постійно забуває дату твого народження, зате чудово пам'ятає твій вік".

"Всі чоловіки однакові. А різні обличчя необхідні для того, щоб жінки могли їх розрізняти".

"Я одягаюся для чоловіків. Жінки завжди дивляться на мій гардероб критично. І тільки чоловіки можуть його по-справжньому оцінити".

Цитати Мерилін Монро про жінок