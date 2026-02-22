Астрологи кажуть, що цього року не варто відкладати життя на потім. Важливо не лише планувати, але й почати діяти. А доля буде особливо прихильною до цих знаків зодіаку, розповідає Your Tango.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигри вже давно відчувають потребу змінити життя. Червоний Вогняний Кінь може з цим допомогти, але важливо показати, наскільки ви цього заслуговуєте.

2026 рік подарує кар'єрний стрибок. Шляхи можуть бути різними: у когось вистрелить власна справа, іншим ж усміхнеться фортуна в додатковому підробітку. Лишень важливо "не скакати по головах". Червоний Вогняний Кінь не сприймає таку поведінку.

Щасливе число для Тигрів цього року – 9. Щасливий колір – червоний.

Півень (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

2026 рік принесе представникам цього знаку зодіаку зростання доходів. Натомість важливо уникнути хаосу. Чим чіткіші плани та наміри – тим більше можливостей прийде у ваше життя.

Стосунки також процвітатимуть. Високий шанс зустріти людину з такими ж самими цінностями. Це буде кохання з першого погляду.

Щасливе число для Півнів – 4. Щасливі кольори – сріблястий та білий.

Кінь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Цього року ви зрозумієте, що можете буквально зрушити гори. Проявиться це абсолютно по-різному. Хтось досягне своїх давніх цілей, інші ж – різко збільшать свій дохід. Найголовніше, що люди самі будуть до вас тягнутися. Разом з ними прийдуть неабиякі можливості.

Астрологи лише радять не ризикувати репутацією заради сумнівних історій. І не варто хапатися за все й одразу.

Щасливе число цього року – 9. Щасливий колір – червоний.