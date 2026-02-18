Найближчими днями їм може приснитися віщий сон. Там прийдуть підказки, які не можна ігнорувати, розповідає Astrology.

Читайте також Сатурн переходить в Овна – і для 4 знаків зодіаку зміниться буквально все

Рак

Гороскоп для Раків

Вже незабаром у сні прийде відповідь, як правильно вчинити щодо дилеми, яка виникла на роботі. Астрологи закликають не спішити з рішеннями. Сон підкаже, яким має бути наступний крок. Постарайтеся одразу після того, як прокинетеся, записати основні деталі сновидіння, аби його не забути.

Діва

Гороскоп для Дів

Сон допоможе зрозуміти, чи рухаєтеся ви зараз у правильному напрямку. Якщо під час сновидіння ви будете почувати себе тривожно, то не панікуйте. Всесвіт всього лиш підказує, що потрібно діяти обережніше та не довіряти усім наосліп.