Частину енергії, яку принесе Сатурн в Овні, ми відчули ще минулого року. З 24 травня по 1 вересня 2025 року Сатурн ненадовго входив у цей знак. Деякі знаки відчули забагато потрясінь в цей період і сподівалися, що скоро все повернеться до рутини. Але ні, перепочинок закінчився. Тепер Сатурн матиме повну "владу", розповідає Parade.

Чого очікувати від переходу Сатурна в знак Овна?

Усі ми знаємо, що Овен вирізняється своєю нестримністю, рішучістю, імпульсивністю й по-справжньому вибуховою реакцією. Сатурн ж не дарма називають Великим Вчителем, який приносить складні, але важливі уроки в житті. Саме зараз наверх знову підіймаються теми дисципліни, дорослішання, усвідомленості дій.

Не важко здогадатися, що Сатурн та Овен мають багато чого протилежного. Та якщо поєднати дві ці енергії та навчитися нею керувати, то вийде щось справді грандіозне.

У найближчі роки важливо бути зібраним та брати на себе відповідальність. Необдумані вчинки мають відійти в минуле. Успіх прийде до того, хто вміє визначити пріоритети, "дружить" з дисципліною та аналізує ситуацію. При цьому не менш важливо проявити сміливість, бути готовим діяти та справлятися з наслідками своїх дій.

Сатурн в Овні немов підказує: "Дійте не швидше, а розумніше. Довіряйте власним інстинктам, але аналізуйте події".

Період Сатурна в Овні триватиме з 13 лютого 2026 року аж до середини весни 2028 року.

Які знаки зодіаку змінять своє життя?

Овен

Гороскоп для Овнів

Овнам важливо бути чесними з собою. Вони часто намагаються сховати свою вразливість, щоб про неї ніхто не знав. Але настав момент зануритися у ці "глибини". Хто, як не вони, мають зрозуміти, що їм заважає жити на повну та як з цим боротися. В житті Овнів було багато непростих суперників, але цей може бути одним з найскладніших.

Сатурн витягне назовні усі ці проблеми та допоможе з ними розібратися. Овни зрештою зрозуміють, хто вони та чого вони насправді прагнуть. Це буде переродження, яке допоможе знайти правильний шлях.

Рак

Гороскоп для Раків

Успіх дуже-дуже рідко коли падає сам з неба. Тому в найближчі роки важливо не орієнтуватися на те, що "колись пощастить", а почати свідомо працювати над власних успіхом.

На цьому шляху може бути й сильний тиск ззовні; й відчуття, що вашу роботу ніхто не цінує і так далі. Але насправді це все хибні "координати". Сатурн в Овні одразу каже, що миттєвого успіху не буде. Та він навчить вас вірити у свої таланти, навички та амбіції.

Терези

Гороскоп для Терезів

У найближчі роки Терези мають навчитися нарешті полюбити себе. Деякі комплекси вже давно потрібно було викинути з голови. Вони лише вам шкодять.

Так, період Сатурна в Овні моментами може бути стресовим. Але він навчить Терези не "розчинятися" в інших та не будувати ідентичність лише через "ми". Ви заново полюбите себе!

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козороги входять в період, коли потрібно навести лад з внутрішніми проблемами. Ви занадто довго не звертали на них увагу. Комусь доведеться вирішити старі сімейні конфлікти, а хтось нарешті зрозуміє, якими мають бути нові межі у стосунках з друзями.

Сатурн в Овні допоможе Козорогам повернутися до тої версії себе, яку найбільше любили. І більше вони, якщо і надалі займуться саморозвитком, не зійдуть на хибний шлях.