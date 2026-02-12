Насправді кожен знак зодіаку так чи інакше вміє бути романтичним. Але астрологи тут виділяють трійку справжніх маестро, розповідає People.

Риби

Гороскоп для Риб

Риби буквально живуть любов'ю. Вони як легко закохуються, так і легко закохують. Їхні вчинки часто виглядають як сцени з фільму. Десь може бути навіть забагато драми. Але це не пафос! Вони так відчувають. У стосунках з Рибами буде багато творчих подарунків та нестандартних побачень.

Терези

Гороскоп для Терезів

Якщо Риби – сильні мрійники, то Терези проявляють романтику в інший спосіб. Вони не просто закохуються, а будуть рівноправний та красивий союз. Для них важливо все: і атмосфера, і слова, і романтичні жести, і підтримка. Це ті стосунки, в яких захочеться обійняти і більше не відпускати.

Телець

Гороскоп для Тельців

Тельці насправді не поспішають. Ззовні вони навіть можуть здаватися холодними. Але для коханої людини представники цього знаку зодіаку зроблять все.

Телець може не робити гучних жестів щодня. Тут зовсім інша історія. Але вони будуть поруч навіть у найгірший день. Коли здається, що все розвалюється навколо, Телець завжди знайде правильні слова підтримки та подарує свою любов. Романтика буває різною!

Зверніть увагу! Серед знаків зодіаку є й ті, хто не надто сильний у романтиці. Але вони підкорюють іншими чеснотами.