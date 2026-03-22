Постарайтеся завершити тиждень в компанії людей, з якими вам зручно, розповідає Astrology.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Не варто будувати грандіозних планів на завершення тижня. Краще провести спокійний день без зайвого поспіху.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям рекомендують приділити час своєму улюбленому заняттю. А пошук нового хобі завершиться успіхом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Всесвіт підкине найближчими днями таку пропозицію, на яку важливо погодитися. Це можуть бути як зміни на роботі, так і цікаве відрядження.

Рак (22 червня – 22 липня)

Астрологи радять зосередитися над власним майбутнім. Потрібно визначитися, чого саме ви хочете досягнути до кінця 2026 року.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам варто бути обережними з покупками в Інтернеті. Є ризик натрапити на шахраїв. Тому ретельно перевіряйте відгуки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Побачення, на яке вас незабаром покличуть, перевершить усі очікування. Хоча спершу Діви будуть скептично налаштовані.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези нарешті позбудуться від проблеми, яка тривожила певний час. Також важливо завтра принаймні годинку побути на самоті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Інтуїція працюватиме на повну силу. Вона допоможе ефектно уникнути проблем, які можуть статися під час прогулянки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Неділю важливо провести в приємній компанії. Це допоможе підзарядитися та набратися сил перед новим тижнем.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Завтра не варто очікувати на сюрпризи чи несподіванки. Попри це, день пройде спокійно та без зайвих проблем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гарний день для того, аби здійснити покупку мрії. Є шанс, що ви ще й зможете тут зекономити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Краще на певний час обмежити спілкування з друзями, після яких відчуваєте дискомфорт. Відпочиньте від цього спілкування, а через кілька тижнів поверніться. Якщо знову будете відчувати схожі емоції, тоді потрібно буде зробити вибір.