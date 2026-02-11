Питань немає, ця трійка вміє та знає, як здивувати свою другу половинку. Але День Валентина – свято, до якого вони ставляться досить скептично, розповідає Indeks.

Читайте також Доля обрала своїх щасливчиків цього тижня: фортуна усміхнеться 3 знакам зодіаку

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козоріг – вірний та відповідальний партнер, який завжди піклується про другу половинку. Але він терпіти не може, якщо йому диктують, коли саме проявити романтику. Саме тому для них День Валентина – штучний привід витратити гроші. Козоріг демонструє свою любов на ділі упродовж всього року, а не лише 14 лютого.

Діва

Гороскоп для Дів

Люди, народжені під цим знаком, часто бувають надзвичайно практичними. Для них кохання – це турбота, допомога та реальні справи, а не букет троянд в конкретний день раз у рік.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіон кохає настільки глибоко, що це може межувати навіть з одержимістю. Але День святого Валентина – не їхнє свято. Вимоги зробити ідеальний подарунок та ідеальний вечір саме цього дня викликають у Водоліїв роздратування. Адже вони люблять діяти спонтанно.

Хоч Водолії й недолюблюють цей день, але все одно готують подаруночки. У будь-якому випадку це ще один привід зробити щось приємне коханій людині.