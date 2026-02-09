Цього тижня щастя прийде до тих, хто не просто чекає, а усвідомлено вкладається у своє майбутнє. Комусь усміхнеться фортуна в особистому житті, а хтось – нарешті отримає те, чого так давно хотів. Хто ж це буде – розповідає Your Tango.

Рак

Гороскоп для Раків

Цього тижня Раки буквально закохаються у своє життя. Справи нарешті підуть, як треба, а неприємності на роботі залишаться в минулому. Те, про що ви так давно мріяли, нарешті починає втілюватися у життя.

Лев

Гороскоп для Левів

Всесвіт спонукає Левів серйозно поставитися до своїх мрій. Не можна постійно ховати їх десь у "шафі". Почніть нарешті діяти.

Леви вже входять в новий життєвий етап. І саме зараз важливо перетворити свої абстрактні бажання на чіткий план. Візьміть на себе відповідальність та не бійтеся труднощів. Віра в себе притягне неабияку удачу.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Інтуїція у Близнюків загострюється. Внутрішнє чуття підказує, який напрямок обрати. Всесвіт нагадує вам, хто ви насправді та яке ваше призначення. Можливо, настав час реалізувати по-справжньому велику ідею.

Паралельно деякі події в життя можуть розвивати геть як несподівано. Будьте готові до сюрпризів.