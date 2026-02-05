Люди, народжені в певні місяці, є особливо відкритими. Вони тонко відчувають емоції та фактично перебувають на іншому рівні сприйняття цього світу. Їхня здатність сильно відчувати – це сила. Та важливо не забувати і про себе, розповідає Collective World.

Липень

Люди, які народилися у липні, часто скаржаться на свою чутливість та емоційність. З одного боку, вони легко зчитують настрій інших та знають, як допомогти людям. З іншого – буває, що надто сильно прив'язуються.

Мабуть, мало хто відчуває кохання настільки магічно, як ці люди. Такий вже їхній дар. Але астрологи радять давати собі більше часу, аби придивитися до людини. Не всі заслуговують на вашу любов.

Березень

Народжені у березні добре знають, що таке справжня романтика. Вони вміють бачити в людях найкраще. А розвинена уява часто створює "ідеальне кохання", яке насправді ще тільки формується.

Вони часто закохуються в потенціал: у те, якими можуть бути стосунки чи партнер. Іноді схильні давати другий шанс, що не завжди спрацьовує. Астрологи наголошують, що мріяти – це прекрасно. Але іноді варто таки оцінювати реальні вчинки людини. Саме так зрозумієте, чи це дійсно ваша людина.

Жовтень

Жовтневі люди чарівні у спілкуванні. Це ті, з ким хочеться і просто дивитися фільм обійнявшись, і вести розмови аж до світанку. Нерідко народжені у жовтні закохуються швидше, ніж встигають повністю відчути партнера.

Мабуть, вони занадто ідеалізують свою другу половинку. А іноді навіть готові заплющувати очі на власні інтереси заради стосунків. Астрологи радять частіше відверто говорити один з одним. Ніхто з нас не є ідеальним. І всі проблема зазвичай можна вирішити. Але говорити – потрібно!