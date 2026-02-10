Астрологи наголошують, що ці китайські знаки зодіаку мають сфокусуватися 14 лютого на інших справах. Але вже незабаром і на їхній вулиці буде свято, розповідає Your Tango.

Змія (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Представники цього знаку зодіаку можуть почуватися засмучено на День святого Валентина. Занадто багато справ на роботі не дадуть змоги провести час з другою половинкою.

Тому Всесвіт нагадує про баланс. Не дозволяйте цього тижня собі надто багато відпочивати. Зробіть завчасно всю роботу – і тоді будете вільні на День святого Валентина.

Мавпа (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Деякі люди, народжені в рік Мавпи, занадто сильно розчарувалися у своєму особистому житті. Астрологи спішать їх попередити: якщо так і продовжите нічого не робити, то проведете День святого Валентина на самоті.

Водночас цей тиждень є особливо сприятливим для Мавп в плані стосунків. Будьте відкриті до побачень та нових знайомств. Особливо успішна історія може трапитися, якщо підете погуляти з Биками.