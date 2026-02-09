Останніми роками у них були як злети, так і падіння. Але зараз їх просто не зупинити, розповідає Your Tango.

Рак

Гороскоп для Раків

Астрологи підказують, що Раки будуть буквально непереможними до кінця 2026 року. Особливо потужні зміни розпочнуть з середини лютого, коли Сатурн увійде в сектор кар'єри. Скоро до вас постукає підвищення або ж зміна роботи. Ви нарешті відчуєте, що перебуваєте на своєму місці.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Всесвіт готує Водоліїв до справді доленосних подій. Вони нарешті відчують внутрішній "вогонь", якого давно не було. Впевненість, сила та бажання діяти повернуть Водоліїв у "гру". А їхні таланти готові продемонструвати себе усьому світу.

Лев

Гороскоп для Левів

Леви відчувають певну втому від нещодавніх невдач. Але 2026 рік допоможе все розставити на свої місця. Зорі допоможуть Левам досягти на успіху, на який вони заслуговують. Можливі навіть майже містичні збіги або дивовижні події, які складно буде пояснити.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

2026 рік для Козорогів був ще тим випробуванням. Але у 2026 році Всесвіт все сповна компенсує. Очікуйте на грандіозний успіх. Ваші мрії збудуться. Лише не придумуйте собі обмежень. Цього року можливо все!