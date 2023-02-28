На березень припадає більша частина Великого посту. Тому другий тиждень посту розпочнеться – 6 березня, третій – 13 березня, четвертий – 20 березня, п'ятий – 27 березня, пише 24 Канал.
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Крім того, в березні будуть пам'ятні дні присвячені Преподобній мучениці Євдокії (14 березня), 42 аморійським мученикам (19 березня), Преподобному Феофілакту, єпископу Нікомидійському (21 березня) та інші.
Церковний календар на березень 2023
- 1 березня – Мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія.
- 2 березня – Преподобного Феодора Києво – Печерського.
- 3 березня – Святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана.
- 4 березня – Апостолів Архипа і Филимона.
- 5 березня – Перша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподобного Агафона.
- 6 березня – Початок другого тижня Великого посту, а також день Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія.
- 7 березня – Знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70 воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших.
- 8 березня – Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.
- 9 березня – Перше та друге віднайдення Чесної Голови Св. Іоанна Предтечі.
- 10 березня – Святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.
- 11 березня – Святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих.
- 12 березня – Друга неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво – Печерських.
Календар важливих дат для православних вірян на березень / Фото Pinterest
- 13 березня – Початок третього тижня Великого посту. День преподобного Василія Сповідника.
- 14 березня – Преподобної мучениці Євдокії.
- 15 березня – Священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.
- 16 березня – Мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
- 17 березня – Преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.
- 18 березня – Святого Конона Мандонського.
- 19 березня – Третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Пам'ять 42 аморійських мучеників: Костянтина та його матері Олени.
- 20 березня – Початок четвертого тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія.
- 21 березня – Преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.
- 22 березня – 40 Севастійських мучеників.
- 23 березня – Мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.
- 24 березня – Святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.
Православний календар: головні свята у березні / Фото Pinterest
- 25 березня – Преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
- 26 березня – Четверта неділя Великого посту. День пам'яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської.
- 27 березня – Початок п'ятого тижня Великого посту. День пам'яті преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського.
- 28 березня – Мученика Агапія та 7 мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
- 29 березня – Мученика Савина, священномученика Олександра.
- 30 березня – Четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина.
- 31 березня – Архієпископа Єрусалимського Святого Кирила. Також день пам'яті мучеників Трофима і Євкарпія.