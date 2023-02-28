На березень припадає більша частина Великого посту. Тому другий тиждень посту розпочнеться – 6 березня, третій – 13 березня, четвертий – 20 березня, п'ятий – 27 березня, пише 24 Канал.

До теми Календар на березень 2023: важливі свята та вихідні в першому місяці весни

Крім того, в березні будуть пам'ятні дні присвячені Преподобній мучениці Євдокії (14 березня), 42 аморійським мученикам (19 березня), Преподобному Феофілакту, єпископу Нікомидійському (21 березня) та інші.

Церковний календар на березень 2023

1 березня – Мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія.

– Мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія. 2 березня – Преподобного Феодора Києво – Печерського.

– Преподобного Феодора Києво – Печерського. 3 березня – Святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана.

– Святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана. 4 березня – Апостолів Архипа і Филимона.

– Апостолів Архипа і Филимона. 5 березня – Перша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподобного Агафона.

– Перша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Льва Катанського, преподобного Агафона. 6 березня – Початок другого тижня Великого посту, а також день Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія.

– Початок другого тижня Великого посту, а також день Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія. 7 березня – Знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70 воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших.

– Знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70 воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших. 8 березня – Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

– Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. 9 березня – Перше та друге віднайдення Чесної Голови Св. Іоанна Предтечі.

– Перше та друге віднайдення Чесної Голови Св. Іоанна Предтечі. 10 березня – Святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.

– Святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. 11 березня – Святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих.

– Святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих. 12 березня – Друга неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво – Печерських.



Календар важливих дат для православних вірян на березень / Фото Pinterest

13 березня – Початок третього тижня Великого посту. День преподобного Василія Сповідника.

– Початок третього тижня Великого посту. День преподобного Василія Сповідника. 14 березня – Преподобної мучениці Євдокії.

– Преподобної мучениці Євдокії. 15 березня – Священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.

– Священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі. 16 березня – Мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

– Мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. 17 березня – Преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.

– Преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії. 18 березня – Святого Конона Мандонського.

– Святого Конона Мандонського. 19 березня – Третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Пам'ять 42 аморійських мучеників: Костянтина та його матері Олени.

– Третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Пам'ять 42 аморійських мучеників: Костянтина та його матері Олени. 20 березня – Початок четвертого тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія.

– Початок четвертого тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія. 21 березня – Преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

– Преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського. 22 березня – 40 Севастійських мучеників.

– 40 Севастійських мучеників. 23 березня – Мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

– Мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента. 24 березня – Святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.



Православний календар: головні свята у березні / Фото Pinterest