На март приходится большая часть Великого поста. Поэтому вторая неделя поста начнется – 6 марта, третья – 13 марта, четвертая – 20 марта, пятая – 27 марта, пишет 24 Канал.

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Кроме того, в марте будут памятные дни посвящены Преподобной мученице Евдокии (14 марта), 42 аморийским мученикам (19 марта), Преподобному Феофилакту, епископу Никомидийскому (21 марта) и другие.

Церковный календарь на март 2023

1 марта – Мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия.

– Мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия. 2 марта – Преподобного Феодора Киево – Печерского.

– Преподобного Феодора Киево – Печерского. 3 марта – Святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана.

– Святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана. 4 марта – Апостолов Архипа и Филимона.

– Апостолов Архипа и Филимона. 5 марта – Первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона.

– Первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона. 6 марта – Начало второй недели Великого поста, а также день Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия.

– Начало второй недели Великого поста, а также день Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия. 7 марта – Обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других.

– Обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других. 8 марта – Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

– Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. 9 марта – Первое и второе обретение Честного Председателя Св. Иоанна Предтечи.

– Первое и второе обретение Честного Председателя Св. Иоанна Предтечи. 10 марта – Святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.

– Святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. 11 марта – Святителя Порфирия, архиепископа Газского, Поминовение умерших.

– Святителя Порфирия, архиепископа Газского, Поминовение умерших. 12 марта – Второе воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево – Печерских.



Календарь важных дат для православных верующих на март / Фото Pinterest

13 марта – Начало третьей недели Великого поста. День преподобного Василия Исповедника.

– Начало третьей недели Великого поста. День преподобного Василия Исповедника. 14 марта – Преподобной мученицы Евдокии.

– Преподобной мученицы Евдокии. 15 марта – Священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

– Священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси. 16 марта – Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

– Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. 17 марта – Преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

– Преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании. 18 марта – Святого Конона Мандонского.

– Святого Конона Мандонского. 19 марта – Третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Память 42 аморийских мучеников: Константина и его матери Елены.

– Третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Память 42 аморийских мучеников: Константина и его матери Елены. 20 марта – Начало четвертой недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения.

– Начало четвертой недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения. 21 марта – Преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

– Преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского. 22 марта – 40 севастийских мучеников.

– 40 севастийских мучеников. 23 марта – Мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

– Мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента. 24 марта – Святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.



Православный календарь: главные праздники в марте / Фото Pinterest