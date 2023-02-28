На март приходится большая часть Великого поста. Поэтому вторая неделя поста начнется – 6 марта, третья – 13 марта, четвертая – 20 марта, пятая – 27 марта, пишет 24 Канал.

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Кроме того, в марте будут памятные дни посвящены Преподобной мученице Евдокии (14 марта), 42 аморийским мученикам (19 марта), Преподобному Феофилакту, епископу Никомидийскому (21 марта) и другие.

Церковный календарь на март 2023

  • 1 марта – Мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия.
  • 2 марта – Преподобного Феодора Киево – Печерского.
  • 3 марта – Святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана.
  • 4 марта – Апостолов Архипа и Филимона.
  • 5 марта – Первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона.
  • 6 марта – Начало второй недели Великого поста, а также день Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия.
  • 7 марта – Обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других.
  • 8 марта – Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
  • 9 марта – Первое и второе обретение Честного Председателя Св. Иоанна Предтечи.
  • 10 марта – Святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.
  • 11 марта – Святителя Порфирия, архиепископа Газского, Поминовение умерших.
  • 12 марта – Второе воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево – Печерских.


Календарь важных дат для православных верующих на март / Фото Pinterest

  • 13 марта – Начало третьей недели Великого поста. День преподобного Василия Исповедника.
  • 14 марта – Преподобной мученицы Евдокии.
  • 15 марта – Священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.
  • 16 марта – Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
  • 17 марта – Преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.
  • 18 марта – Святого Конона Мандонского.
  • 19 марта – Третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Память 42 аморийских мучеников: Константина и его матери Елены.
  • 20 марта – Начало четвертой недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения.
  • 21 марта – Преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.
  • 22 марта – 40 севастийских мучеников.
  • 23 марта – Мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.
  • 24 марта – Святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.


Православный календарь: главные праздники в марте / Фото Pinterest

  • 25 марта – Преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
  • 26 марта – Четвертое воскресенье Великого поста. День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской.
  • 27 марта – Начало пятой недели Великого поста. День памяти преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского.
  • 28 марта – Мученика Агапия и 7 мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
  • 29 марта – Мученика Савина, священномученика Александра.
  • 30 марта – Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина.
  • 31 марта – Архиепископа Иерусалимского Святого Кирилла. Также день памяти мучеников Трофима и Евкарпии.