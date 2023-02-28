На март приходится большая часть Великого поста. Поэтому вторая неделя поста начнется – 6 марта, третья – 13 марта, четвертая – 20 марта, пятая – 27 марта, пишет 24 Канал.
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Кроме того, в марте будут памятные дни посвящены Преподобной мученице Евдокии (14 марта), 42 аморийским мученикам (19 марта), Преподобному Феофилакту, епископу Никомидийскому (21 марта) и другие.
Церковный календарь на март 2023
- 1 марта – Мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия.
- 2 марта – Преподобного Феодора Киево – Печерского.
- 3 марта – Святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана.
- 4 марта – Апостолов Архипа и Филимона.
- 5 марта – Первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона.
- 6 марта – Начало второй недели Великого поста, а также день Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия.
- 7 марта – Обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других.
- 8 марта – Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
- 9 марта – Первое и второе обретение Честного Председателя Св. Иоанна Предтечи.
- 10 марта – Святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.
- 11 марта – Святителя Порфирия, архиепископа Газского, Поминовение умерших.
- 12 марта – Второе воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево – Печерских.
Календарь важных дат для православных верующих на март / Фото Pinterest
- 13 марта – Начало третьей недели Великого поста. День преподобного Василия Исповедника.
- 14 марта – Преподобной мученицы Евдокии.
- 15 марта – Священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.
- 16 марта – Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
- 17 марта – Преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.
- 18 марта – Святого Конона Мандонского.
- 19 марта – Третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Память 42 аморийских мучеников: Константина и его матери Елены.
- 20 марта – Начало четвертой недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения.
- 21 марта – Преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.
- 22 марта – 40 севастийских мучеников.
- 23 марта – Мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.
- 24 марта – Святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.
Православный календарь: главные праздники в марте / Фото Pinterest
- 25 марта – Преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
- 26 марта – Четвертое воскресенье Великого поста. День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской.
- 27 марта – Начало пятой недели Великого поста. День памяти преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского.
- 28 марта – Мученика Агапия и 7 мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
- 29 марта – Мученика Савина, священномученика Александра.
- 30 марта – Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина.
- 31 марта – Архиепископа Иерусалимского Святого Кирилла. Также день памяти мучеников Трофима и Евкарпии.