Не лише Вербну неділю: які релігійні свята українці відзначатимуть у квітні 2024 року

Багато релігійних свят у 2024 році отримали нові дати, зокрема змістилися на 13 днів раніше. Адже Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

У квітні українці відзначатимуть Вербну неділю та вже починатимуть готуватися до Великодня. Які свята будемо мати наступного місяця, розкаже LifeStyle 24.

Теж важливо Свята у квітні 2024 року: скільки днів відпочиватимуть українці

Релігійні свята у квітні 2024

1 квітня – преподобної Марії Єгипетської.

2 квітня – преподобного Тита Чудотворця.

3 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.

4 квітня – преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима.

5 квітня – мученика Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона.

6 квітня – архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

7 квітня – преподобних Георгія та Даниїла.

8 квітня – день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона.

9 квітня – мученика Євпсихія.

10 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.

11 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

12 квітня – преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського.

13 квітня – священномученика Артемона.

14 квітня – святого Мартина, сповідника, Папи Римського.

15 квітня – апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших.

16 квітня – мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василини.

17 квітня – священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія.

18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.

19 квітня – преподобного Івана Печерника.

20 квітня – преподобного Теодора Трихіни.

21 квітня – священномученика Януарія.

22 квітня – преподобного Теодора Сикеота і Віталія.

23 квітня – великомученика Георгія (Юрія) Переможця.

24 квітня – мученика Сави Стратилата.

25 квітня – святого апостола Марка.

26 квітня – священномученика Василія, єпископа Амасійського.

27 квітня – священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського.

28 квітня – Вхід Господній до Єрусалима, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади;

29 квітня – святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона.

30 квітня – святого апостола Якова.