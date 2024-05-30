Не лише Трійця: які церковні свята будуть у червні 2024 року

У червні українці святкуватимуть деякі важливі церковні свята: Вознесіння Ісуса Христа, Трійцю та святих верховних апостолів Петра й Павла. Крім того, кожного дня традиційно вшановуватимуть пам'ять святих.

Коли Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати багатьох релігійних свят змінилися. Що та коли відзначатимемо тепер, розповість LifeStyle 24.

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Календар релігійних свят на червень 2024

1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним.

2 червня – святого Никифора.

3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського.

5 червня – Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського.

6 червня – преподобного Віссаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі.

7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського.

8 червня – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона.

9 червня – Неділя Сліпонародженого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського.

10 червня – святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського.

11 червня – святих апостолів Варфоломея й Варнави.

12 червня – Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського.

13 червня – Вознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського.

14 червня – святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського.

15 червня – святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського.

16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського.

17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського.

18 червня – святого мученика Леонтія.

19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього по плоті.

20 червня – святого священномученика Методія, єпископа Патарського.

21 червня – Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського.

22 червня – Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

23 червня – Зіслання Святого Духа; Свята Трійця (П'ятдесятниця); святої мучениці Агрипіни.

24 червня – Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя.

25 червня – святої преподобномучениці Февронії.

26 червня – преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми.

27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця.

28 червня – перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

29 червня – Віддання П’ятдесятниці; святих верховних апостолів Петра й Павла.

30 червня – Неділя всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського.