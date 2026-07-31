15 церковних чоловічих імен з давнім корінням і глибоким сенсом

Чимало українців цьогоріч готуються стати батьками. Саме тому вони починають активно шукати цікаві варіанти імен для своїх майбутніх дітей.

24 Канал зібрав добірку церковних чоловічих імен, якими можна назвати сина у 2026 році. Цей матеріал знадобиться для тих, хто очікує на народження хлопчика.

Біблійні імена для хлопчиків

Лука – походить із давньогрецької мови та перекладається як "світлий" або "той, хто приносить світло".

– походить із давньогрецької мови та перекладається як "світлий" або "той, хто приносить світло". Петро – має давньогрецьке коріння та означає "скеля" або "камінь".

– має давньогрецьке коріння та означає "скеля" або "камінь". Андрій – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "мужній" чи "хоробрий".

– давньогрецьке ім'я, що перекладається як "мужній" чи "хоробрий". Павло – з латинської мови означає "маленький" або "скромний".

– з латинської мови означає "маленький" або "скромний". Данило – давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог мій суддя".

– давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог мій суддя". Ілля – бере початок із давньоєврейської мови та перекладається як "Мій Бог – Господь".

– бере початок із давньоєврейської мови та перекладається як "Мій Бог – Господь". Йосип – має давньоєврейське коріння, що означає "Бог додасть" або "Бог примножить".

– має давньоєврейське коріння, що означає "Бог додасть" або "Бог примножить". Адам – має давньоєврейське коріння та означає "створений із червоної глини".

– має давньоєврейське коріння та означає "створений із червоної глини". Авраам – походить із давньоєврейської мови та перекладається як "батько багатьох народів".

– походить із давньоєврейської мови та перекладається як "батько багатьох народів". Давид – має давньоєврейське походження і трактується як "улюблений" або "улюбленець".

– має давньоєврейське походження і трактується як "улюблений" або "улюбленець". Матвій – давньоєврейське ім'я, яке означає "дар Божий".

– давньоєврейське ім'я, яке означає "дар Божий". Марк – має латинське походження і, за різними версіями, означає "молот" або "присвячений богу Марсу".

– має латинське походження і, за різними версіями, означає "молот" або "присвячений богу Марсу". Михайло – давньоєврейське ім'я, яке трактується як "подібний до Бога".

– давньоєврейське ім'я, яке трактується як "подібний до Бога". Назар – походить з давньоєврейської мови та означає "присвячений Богові".

– походить з давньоєврейської мови та означає "присвячений Богові". Іван – має давньоєврейські корені та трактується як "милість Божа".

Як назвати сина – церковні імена / Фото Magnific

До речі, якщо ви очікуєте на поповнення в родині й хочете мати з чого обрати, збережіть собі й нашу гарну добірку жіночих церковних імен. У ній ми зібрали як традиційні, так і рідкісні біблійні імена, які стануть міцним духовним оберегом для дівчинки.