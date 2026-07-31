24 Канал подготовил подборку церковных мужских имен, которыми можно назвать сына в 2026 году. Этот материал пригодится тем, кто ждет рождения мальчика.

Библейские имена для мальчиков

Лука – происходит из древнегреческого языка и переводится как "светлый" или "тот, кто приносит свет".

– происходит из древнегреческого языка и переводится как "светлый" или "тот, кто приносит свет". Петр – имеет древнегреческие корни и означает "скала" или "камень".

– имеет древнегреческие корни и означает "скала" или "камень". Андрей – древнегреческое имя, что переводится как "мужественный" или "храбрый".

– древнегреческое имя, что переводится как "мужественный" или "храбрый". Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький" или "скромный".

– в переводе с латинского языка означает "маленький" или "скромный". Даниил – древнееврейское имя, означающее "Бог мой судья".

– древнееврейское имя, означающее "Бог мой судья". Илья – происходит из древнееврейского языка и переводится как "Мой Бог – Господь".

– происходит из древнееврейского языка и переводится как "Мой Бог – Господь". Иосиф – имеет древнееврейские корни и означает "Бог прибавит" или "Бог умножит".

– имеет древнееврейские корни и означает "Бог прибавит" или "Бог умножит". Адам – имеет древнееврейские корни и означает "созданный из красной глины".

– имеет древнееврейские корни и означает "созданный из красной глины". Авраам – происходит из древнееврейского языка и переводится как "отец многих народов".

– происходит из древнееврейского языка и переводится как "отец многих народов". Давид – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "любимый" или "любимец".

– имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "любимый" или "любимец". Матфей – древнееврейское имя, означающее "дар Божий".

– древнееврейское имя, означающее "дар Божий". Марк – имеет латинское происхождение и, по разным версиям, означает "молот" или "посвященный богу Марсу".

– имеет латинское происхождение и, по разным версиям, означает "молот" или "посвященный богу Марсу". Михаил – древнееврейское имя, которое трактуется как "подобный Богу".

– древнееврейское имя, которое трактуется как "подобный Богу". Назар – происходит из древнееврейского языка и означает "посвященный Богу".

– происходит из древнееврейского языка и означает "посвященный Богу". Иван – имеет древнееврейские корни и трактуется как "милость Божья".

Как назвать сына – церковные имена / Фото Magnific

Кстати, если вы ожидаете пополнения в семье и хотите иметь с чего выбрать, сохраните себе и нашу прекрасную подборку женских церковных имен. В ней мы собрали как традиционные, так и редкие библейские имена, которые станут надежным духовным оберегом для девочки.