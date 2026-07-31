24 Канал подготовил подборку церковных мужских имен, которыми можно назвать сына в 2026 году. Этот материал пригодится тем, кто ждет рождения мальчика.
Библейские имена для мальчиков
- Лука – происходит из древнегреческого языка и переводится как "светлый" или "тот, кто приносит свет".
- Петр – имеет древнегреческие корни и означает "скала" или "камень".
- Андрей – древнегреческое имя, что переводится как "мужественный" или "храбрый".
- Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький" или "скромный".
- Даниил – древнееврейское имя, означающее "Бог мой судья".
- Илья – происходит из древнееврейского языка и переводится как "Мой Бог – Господь".
- Иосиф – имеет древнееврейские корни и означает "Бог прибавит" или "Бог умножит".
- Адам – имеет древнееврейские корни и означает "созданный из красной глины".
- Авраам – происходит из древнееврейского языка и переводится как "отец многих народов".
- Давид – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "любимый" или "любимец".
- Матфей – древнееврейское имя, означающее "дар Божий".
- Марк – имеет латинское происхождение и, по разным версиям, означает "молот" или "посвященный богу Марсу".
- Михаил – древнееврейское имя, которое трактуется как "подобный Богу".
- Назар – происходит из древнееврейского языка и означает "посвященный Богу".
- Иван – имеет древнееврейские корни и трактуется как "милость Божья".
Как назвать сына – церковные имена / Фото Magnific
Кстати, если вы ожидаете пополнения в семье и хотите иметь с чего выбрать, сохраните себе и нашу прекрасную подборку женских церковных имен. В ней мы собрали как традиционные, так и редкие библейские имена, которые станут надежным духовным оберегом для девочки.