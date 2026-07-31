24 Канал зібрав добірку церковних чоловічих імен, якими можна назвати сина у 2026 році. Цей матеріал знадобиться для тих, хто очікує на народження хлопчика.
Біблійні імена для хлопчиків
- Лука – походить із давньогрецької мови та перекладається як "світлий" або "той, хто приносить світло".
- Петро – має давньогрецьке коріння та означає "скеля" або "камінь".
- Андрій – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "мужній" чи "хоробрий".
- Павло – з латинської мови означає "маленький" або "скромний".
- Данило – давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог мій суддя".
- Ілля – бере початок із давньоєврейської мови та перекладається як "Мій Бог – Господь".
- Йосип – має давньоєврейське коріння, що означає "Бог додасть" або "Бог примножить".
- Адам – має давньоєврейське коріння та означає "створений із червоної глини".
- Авраам – походить із давньоєврейської мови та перекладається як "батько багатьох народів".
- Давид – має давньоєврейське походження і трактується як "улюблений" або "улюбленець".
- Матвій – давньоєврейське ім'я, яке означає "дар Божий".
- Марк – має латинське походження і, за різними версіями, означає "молот" або "присвячений богу Марсу".
- Михайло – давньоєврейське ім'я, яке трактується як "подібний до Бога".
- Назар – походить з давньоєврейської мови та означає "присвячений Богові".
- Іван – має давньоєврейські корені та трактується як "милість Божа".
Як назвати сина – церковні імена / Фото Magnific
До речі, якщо ви очікуєте на поповнення в родині й хочете мати з чого обрати, збережіть собі й нашу гарну добірку жіночих церковних імен. У ній ми зібрали як традиційні, так і рідкісні біблійні імена, які стануть міцним духовним оберегом для дівчинки.