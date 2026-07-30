Имя, которое дают при рождении или крещении, становится первым и самым важным оберегом ребенка. Именно поэтому все больше родителей обращают внимание на церковный календарь и старинные традиции, ища варианты с особым смыслом. 24 Канал собрал прекрасную подборку библейских имен для девочек, каждое из которых имеет глубокий смысл, древние корни и свою уникальную историю.

Церковные имена для девочек

Мария – имеет древнееврейское происхождение и чаще всего трактуется как "госпожа", "любимая" или "желанная".

– имеет древнееврейское происхождение и чаще всего трактуется как "госпожа", "любимая" или "желанная". Соломия – происходит из древнееврейского языка и означает "мирная" или "спокойная".

– происходит из древнееврейского языка и означает "мирная" или "спокойная". Ева – имеет древнееврейское происхождение и означает "что дарит жизнь".

– имеет древнееврейское происхождение и означает "что дарит жизнь". Лия – имеет древнееврейские корни и трактуется как "уставшая" или "грациозная, как антилопа".

– имеет древнееврейские корни и трактуется как "уставшая" или "грациозная, как антилопа". Анна – имеет древнееврейские корни и означает "милость", "благодать" или "изящество".

– имеет древнееврейские корни и означает "милость", "благодать" или "изящество". Магдалина – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "жительница города Магдала".

– имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "жительница города Магдала". Сара – происходит из древнееврейского языка и переводится как "повелительница".

– происходит из древнееврейского языка и переводится как "повелительница". Елизавета – древнееврейское имя, означающее "та, кто почитает Бога".

Библейские имена для девочек – как назвать дочь / Фото Magnific

Кстати, если вы ожидаете пополнения в семье и хотите иметь с чего выбрать, сохраните себе и нашу большую подборку мужских церковных имен. В ней мы собрали как традиционные, так и редкие библейские имена, которые станут надежным духовным оберегом для мальчика.