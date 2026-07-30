Lifestyle 24 Традиції Духовний оберіг на все життя: 8 церковних імен для дівчаток із глибоким змістом
30 липня, 11:17
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Духовний оберіг на все життя: 8 церковних імен для дівчаток із глибоким змістом

Влада Пономарьова

Згідно з християнською традицією, ім'я дарує дитині святу покровительку, до якої завжди можна звернутися по молитовний захист і пораду. Особливе місце серед них посідають біблійні імена давньоєврейського походження.

Ім'я, яке дають при народженні чи хрещенні, стає першим і найважливішим оберегом дитини. Саме тому все більше батьків звертають увагу на церковний календар і старовинні традиції, шукаючи варіанти з особливим змістом. 24 Канал зібрав красиву добірку біблійних імен для дівчаток, кожне з яких має глибокий сенс, давнє коріння та власну унікальну історію.

Церковні імена для дівчаток

  • Марія – має давньоєврейське походження і найчастіше трактується як "пані", "кохана" або "жадана".
  • Соломія – походить із давньоєврейської мови й означає "мирна" або "спокійна".
  • Єва – має давньоєврейське походження й означає "та, що дає життя".
  • Лія – має давньоєврейське коріння та трактується як "втомлена" або "граціозна, як антилопа".
  • Анна – має давньоєврейські корені та означає "милість", "благодать" або "витонченість".
  • Магдалина – має давньоєврейське походження та трактується як "жителька міста Магдала".
  • Сара – походить із давньоєврейської мови та перекладається як "володарка".
  • Єлизавета – давньоєврейське ім'я, яке означає "та, хто шанує Бога".

Біблійні імена для дівчаток – як назвати доньку / Фото Magnific

До речі, якщо ви очікуєте на поповнення в родині й хочете мати з чого обрати, збережіть собі й нашу велику добірку чоловічих церковних імен. У ній ми зібрали як традиційні, так і рідкісні біблійні імена, які стануть міцним духовним оберегом для хлопчика.