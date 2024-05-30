30 травня – яке сьогодні свято: основні заборони на цей день
30 травня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської. Раніше наші предки вважали, що у свято на вулицю виповзають змії, тому старалися сидіти вдома.
Аби захиститися від рептилій, люди носили з собою гілку будяка, бо декому потрібно було йти у справах. Більше про свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобного Ісаакія Сповідник
Ісаакій Сповідник жив у часи, коли правив імператор Валент, який наказував переслідувати християн. Дізнавшись про це, преподобний поїхав у Константинополь, оскільки на той момент мешкав у пустелі.
Святий не боявся розповідати людям про християнську віру, а одного разу навіть прийшов до самого імператора. Однак Ісаакію не вдалося переконати Валента. Згодом правитель поїхав воювати з готами – тоді й загинув. Після його смерті, у Константинополі зробили обитель на честь Ісакія Сповідника. Відомо, що преподобний помер, коли вже був зовсім старий.
Що не можна робити
- Заборонено підіймати речі з землі.
- Не варто щось обіцяти, якщо не впевнені, що не зможете цього дотриматися.
- Не рекомендується сваритися, бо стосунки довго не вдасться налагодити.
- Краще спокійно поводитися зі зміями, якщо їх зустрінете.
Народні прикмети
- Веселка – до жаркого червня.
- Золотий захід сонця – до сильного вітру.
- Дощ – до багатого врожаю грибів.
Що ще відзначають
30 травня відзначається День жіночої емансипації. Згідно з першою версією, дату обрали на честь Жанни д'Арк, яка загинула цього дня у 1431 році. За другою теорією, наприкінці травня 1932 року у Німеччині був прийнятий "Закон про юридичне положення жінок-чиновників".
Також сьогодні маємо Всесвітній день боротьби проти астми й алергії. Свято запровадила Всесвітня організація здоров'я, аби звернути увагу людей на ці захворювання. Крім того, їх закликають частіше діагностуватися.