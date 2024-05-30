Аби захиститися від рептилій, люди носили з собою гілку будяка, бо декому потрібно було йти у справах. Більше про свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Ісаакія Сповідник

Ісаакій Сповідник жив у часи, коли правив імператор Валент, який наказував переслідувати християн. Дізнавшись про це, преподобний поїхав у Константинополь, оскільки на той момент мешкав у пустелі.

Святий не боявся розповідати людям про християнську віру, а одного разу навіть прийшов до самого імператора. Однак Ісаакію не вдалося переконати Валента. Згодом правитель поїхав воювати з готами – тоді й загинув. Після його смерті, у Константинополі зробили обитель на честь Ісакія Сповідника. Відомо, що преподобний помер, коли вже був зовсім старий.

Що не можна робити

Заборонено підіймати речі з землі.

Не варто щось обіцяти, якщо не впевнені, що не зможете цього дотриматися.

Не рекомендується сваритися, бо стосунки довго не вдасться налагодити.

Краще спокійно поводитися зі зміями, якщо їх зустрінете.

Народні прикмети

Веселка – до жаркого червня.

Золотий захід сонця – до сильного вітру.

Дощ – до багатого врожаю грибів.

Що ще відзначають

30 травня відзначається День жіночої емансипації. Згідно з першою версією, дату обрали на честь Жанни д'Арк, яка загинула цього дня у 1431 році. За другою теорією, наприкінці травня 1932 року у Німеччині був прийнятий "Закон про юридичне положення жінок-чиновників".

Також сьогодні маємо Всесвітній день боротьби проти астми й алергії. Свято запровадила Всесвітня організація здоров'я, аби звернути увагу людей на ці захворювання. Крім того, їх закликають частіше діагностуватися.