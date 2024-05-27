Яке свято 27 травня: чому сьогодні не варто підмітати підлогу

У понеділок, 27 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Наші предки вірили, що у цей день виходить домовик, тому ставили у будинку посудину з монетами або солодощами для нього.

Детальніше про народні прикмети та заборони на сьогодні читайте у матеріалі LifeStyle 24. Дізнайтеся більше про церковне свято.

Теж корисно Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

День пам'яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

Ферапонт був монахом та єпископом, також він проповідував для людей на Кіпрі. Завдяки цьому, багато хто прийняв християнську віру, що дуже розлютило імператора Юліана. Правитель наказав своїм воїнам схопити чоловіка, а потім ув'язнити. Священномученику не давали їсти та пити й довго мучили. Одного разу Ферапонта відправили у місто Синаон, де катування продовжувалися. Мученицьку смерть він прийняв біля річки Асталін.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.

Сьогодні не варто підмітати підлогу, щоб не позбутися щастя.

Краще відкласти прибирання у будинку на інший день.

Народні прикмети

Хмарний день – до ясної погоди.

Якщо почуєте шум у лісі, то чекайте на грозу.

Туман – до рясного врожаю грибів.

Що ще відзначають

Щороку 27 травня відзначається Міжнародний день маркетингу. Дату обрали на честь дня народження Філіпа Котлера, який є вченим-маркетологом. Сьогодні людей інформують про те, наскільки маркетинг важливий, аби сформувати зв'язок між бізнесом та клієнтами.

Крім того, цього понеділка маємо День екстреної медичної допомоги. Саме 27 травня підписали акт Європейського товариства екстреної медицини. Це було зроблено для того, щоб усі люди могли отримувати якісну та швидку допомогу.