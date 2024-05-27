Подробнее о народных приметах и запретах на сегодня читайте в материале LifeStyle 24. Узнайте больше о церковном празднике.
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День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
Ферапонт был монахом и епископом, также он проповедовал для людей на Кипре. Благодаря этому, многие приняли христианскую веру, что очень разозлило императора Юлиана. Правитель приказал своим воинам схватить мужчину, а затем заключить в тюрьму. Священномученику не давали есть и пить и долго мучили. Однажды Ферапонта отправили в город Синаон, где пытки продолжались. Мученическую смерть он принял у реки Асталин.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, сквернословить и сплетничать.
- Сегодня не стоит подметать пол, чтобы не лишиться счастья.
- Лучше отложить уборку в доме на другой день.
Народные приметы
- Облачный день – к ясной погоде.
- Если услышите шум в лесу, то ждите грозу.
- Туман – к обильному урожаю грибов.
Что еще отмечают
Каждый год 27 мая отмечается Международный день маркетинга. Дату выбрали в честь дня рождения Филиппа Котлера, который является ученым-маркетологом. Сегодня людей информируют о том, насколько маркетинг важен, чтобы сформировать связь между бизнесом и клиентами.
Кроме того, в этот понедельник имеем День экстренной медицинской помощи. Именно 27 мая подписали акт Европейского общества экстренной медицины. Это было сделано для того, чтобы все люди могли получать качественную и быструю помощь.