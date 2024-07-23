У давні часи у свято дівчата також збирали калину, оскільки казали, що вона допомагає справлятися з різними хворобами. Крім того, вмивалися соком рослини, щоб завжди залишатися красивими, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших

Мученик Трохим, Теофіл та решта тринадцять християн постраждали за християнську віру, коли правив імператор Діоклетіан. Коли відбувався суд, вони відмовилися поклонятися ідолам. Спершу з християн жорстоко знущалися, били по гомілках, а потім кинули у вогонь. Однак Бог допоміг мученикам, тому вони не постраждали. Трохим, Теофіл та інші продовжували розповідати про християнство, поки святих не наказали стратити.

Що не можна робити

Не можна зрубувати гілки калини, бо у життя прийде нещастя.

Неодруженим чоловікам варто перебувати якомога далі від річки або лісу, оскільки там сьогодні є русалки.

Не рекомендується ходити у лазню та у сауну.

Заборонено вживати сиру калину, інакше накличете хворобу.

Народні прикмети

Якщо ввечері буде туман, то чекайте на жаркий серпень.

Якщо вночі почуєте сову, то скоро прийде похолодання.

Багато зірок на небі – до дощового місяця

Що ще відзначають

Щороку 23 липня у різних країнах відзначається Всесвітній день китів і дельфінів. Сьогодні людей традиційно закликають не полювати на цих створінь, адже їхній вид є унікальним.

Крім того, у вівторок маємо Всесвітній день синдрому Шегрена. Це хвороба, яка вражає залози зовнішньої секреції, тобто слинні, вагінальні та слізні. Під час події людей інформують про такий синдром.