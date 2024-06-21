Наші предки у цей день займалися садівництвом або городництвом, адже вірили, що так буде хороший врожай. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Юліана Тарсійського

Мати Юліана була християнкою, а батько – язичником. Виховувала сина саме жінка, оскільки вона рано втратила чоловіка. Коли хлопцю виповнилося 18 років, його наказали схопити та відправити до імператора. Попри знущання, Юліан не відрікся від Ісуса Христа. Поки святий був у в'язниці, його мама багато молилася, однак згодом жінку спіймали й відрізали ступні. Через деякий час мученика вбили, кинувши у мішок, а потім у море.

Що не можна робити

Заборонено лихословити та сваритися.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Краще не виносити сміття та не мити підлогу, бо втратите удачу.

Не варто запізнюватися, інакше відлякаєте щастя.

Народні прикмети

Гроза – до поганої погоди.

Якщо випав дощ, а після нього з'явилося сонце, то ввечері будуть опади.

Якщо вигляне веселка, то чекайте на потепління.

Що ще відзначають

Щороку 21 червня у світі відзначається Міжнародний день йоги. Ініціаторкою свята у 2014 році стала Організація Об'єднаних Націй. Останніми роками йога – особливо популярна, багато людей займаються такими практиками.

Також сьогодні маємо Всесвітній день музики. Свято запровадив колишній Міністр культури Франції Жак Ланг. Сталося це досить давно – у 1982 році. Спершу подія була відома тільки у Парижі, а вже потім – у різних країнах.