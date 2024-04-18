У християн східного обряду триває Великий піст. Вже наступного тижня вони святкуватимуть Вербну неділю, зазначає LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

Життя преподобного Івана припадає на IX століття. В юному віці пішов вчитися до святого Григорія Декаполіта. Вони відвідували Константинополь, де розповідали людям про християнську віру, адже там було багато відступників. Після смерті Григорія Декапотіла, Іван продовжив його справу.

Що не можна робити

Жінкам не варто стригти волосся чи робити зачіски.

Заборонено конфліктувати, злитися, ображатися та лихословити.

Не можна вживати алкогольні напої, м'ясо та молочні продути, розважатися, адже триває Великий піст.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то чекайте на похолодання.

Сильний дощ – до хорошої риболовлі.

Холодна погода – до щедрого врожаю.

Що ще відзначають

Щороку на 18 квітня припадає День пам'яток історії та культури України. Свято було запроваджено 23 серпня 1999 року, згідно з указом президента. Ця подія ще раз підкреслює, наскільки важливо цінувати культуру нашої держави.

Також сьогодні – День розповсюдження інформації про аутизм дорослих. Вперше його відзначили у 2009 році. Сьогодні у світі розповідають людям про цей розлад та закликають підтримувати тих, у кого він є.